Ein Auto fährt bei Toppenstedt gegen einen Pkw mit Pferdeanhänger. Die A7 wird in Richtung Hamburg stundenlang gesperrt.

Toppenstedt - Nach einem Unfall mit einem Pferdeanhänger ist die A7 zwischen Garlstorf und Thieshope (Landkreis Harburg) in Richtung Hamburg stundenlang gesperrt worden. Ein Autofahrer sei bei Toppenstedt gegen den Anhänger gefahren, der daraufhin umgekippt sei, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg.

Ein weiterer Pkw und ein Lkw seien in den Unfall verwickelt worden, drei Menschen wurden leicht verletzt. Das Pferd sei in Augenschein genommen worden und transportfähig gewesen. Die Sperrung wurde am Nachmittag aufgehoben, wie die Autobahnpolizei Winsen/Luhe bestätigte.