In den Niederlanden verletzten sich fünf Schüler aus Potsdam bei einem Unfall mit einem Segelboot. (Symbolbild)

Harlingen (dpa) -Bei einem Schiffsunfall in den Niederlanden sind fünf Schüler aus Deutschland leicht verletzt worden. Am Sonntagabend war bei der Hafenstadt Harlingen im Norden des Landes ein historisches Segelschiff mit den Jugendlichen aus ungeklärter Ursache gegen ein Frachtschiff geprallt. Fünf Schüler hätten anschließend über Kopfweh geklagt und hätten blaue Flecken, sagte ein Sprecher der Rettungsgesellschaft der Deutschen Presse-Agentur. „Sie waren vor allem sehr erschrocken.“

Die fünf Jugendlichen im Alter von etwa 16 Jahren waren am Hafen medizinisch betreut worden. Die Schulklasse mit 25 Schülern und die Betreuer stammten den Angaben zufolge aus Potsdam und hatten die Nacht in einem Hotel in Harlingen verbracht.

Ursache unklar

Das etwa 100 Jahre Segelschiff wird häufig für Gruppenreisen gechartert. Es war bei dem Unfall beschädigt worden. Beide Schiffe waren in der Nacht in den Hafen geschleppt worden. Wie es zu dem Aufprall kommen konnte, wird noch untersucht. Am Sonntagabend regnete es und es blies ein starker Wind, wie der Sprecher sagte.