Berlin - Bei einem Unfall mit einer Tram ist in Berlin-Lichtenberg ein Mensch ums Leben gekommen. Alter und Geschlecht des Opfers würden noch geklärt, teilte die Polizei mit. Der Unfall habe sich gegen 12.00 Uhr an der Kreuzung der Hansastraße Ecke Malchower Weg im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen ereignet. Die Kreuzung wurde gesperrt, auch die Tram fährt in diesem Bereich nicht. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.