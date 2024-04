Löbichau - Zwei Lastwagen sind an einer Kreuzung in Löbichau im Landkreis Altenburger Land zusammengestoßen. Ein Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein Lkw aus bisher unbekannter Ursache am Dienstagmorgen beim Abbiegen in einen anderen Lastwagen geprallt. Dabei schob dieser das andere Fahrzeug noch mehrere Meter vor sich her, bis beide zum Stehen kamen.

Die beiden Lastwagen wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle war drei Stunden gesperrt und konnte erst gegen 10.00 Uhr wieder freigegeben werden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.