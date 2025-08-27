Ein Lastwagenfahrer überholt einen Schwertransporter trotz Überholverbots. Das hat teure Folgen und massive Auswirkungen auf zahlreiche Autofahrer und Autofahrerinnen.

Oldenburg - Nach einem Verkehrsunfall mit einem Schwertransport ist die A28 zwischen den Anschlussstellen Oldenburg-West und Haarentor vorübergehend in beide Richtungen gesperrt worden. Am Vormittag wurden alle betroffenen Fahrbahnen wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Demnach sorgten der Unfall und die Sperrungen stundenlang für massive Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn, den umliegenden Straßen und im Oldenburger Stadtgebiet.

Fahrer überholt trotz Verbots

In der Nacht zu Mittwoch war ein 52 Jahre alter Fahrer mit einem Schwertransporter, beladen mit einer rund 15 Tonnen schweren Maschine, in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Eversten versuchte ein 51 Jahre alter Lkw-Fahrer trotz Überholverbots und Begleitfahrzeugen, den Schwertransport über den Seitenstreifen zu überholen. Dabei kam es zu einer Kollision.

Der 52-Jährige wurde leicht verletzt, das Führerhaus wurde stark beschädigt. Seine Ladung verkeilte sich in der Mittelschutzplanke. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Zwei Kräne sollten die verkeilten Fahrzeuge bergen. Die Polizei ermittelt gegen den Unfallverursacher wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.