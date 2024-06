Triebel - Auf der Rückfahrt von einem Bürgergespräch in Triebel im Vogtland sind zwei Fahrzeuge aus dem Konvoi des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in einen Unfall geraten. Nach Angaben eines Regierungssprechers ist das Fahrzeug, in dem Kretschmer saß, am späten Dienstagabend auf der Landstraße einem Reh ausgewichen und touchierte ein Begleitfahrzeug. Bei dem Unfall sei nur ein Sachschaden entstanden, alle Beteiligen seien wohlauf. Zuvor hatte Sachsen Fernsehen über den Vorfall berichtet.

Kretschmer selbst meldete sich zu dem Geschehen am Mittwoch auf der Plattform X zu Wort: „Gestern Nacht sind wir bei einem Reh-Unfall mit dem Schreck davongekommen. Danke allen Beteiligten für ihre schnelle Reaktion. Danke den Einsatzkräften von Polizei, Johannitern, Freiwilliger Feuerwehr und ADAC für die ungeplante Nachtschicht.“

Zugleich hatte der Regierungschef noch einen Rat parat: „Allen, die auf unseren Straßen unterwegs sind: Fahrt vorsichtig!“ Zuletzt drückte Kretschmer seine Hoffnung aus, dass auch das Reh mit nur mit dem Schrecken davongekommen ist.