Der Bahnübergang war nicht beschrankt. Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Syke - Bei einem Unfall zwischen einem Museumszug und einem Auto ist der Autofahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann mit seinem Auto trotz rotem Blinklicht über einen unbeschrankten Bahnübergang, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

„Die Kleinbahn ist nicht sehr schnell. Der Fahrer konnte sich noch selbst aus seinem Auto befreien“, sagte der Polizeisprecher. Der Zug ist den Angaben nach nur selten unterwegs, sagte der Sprecher. Die Bahnübergänge entlang der Strecke seien daher auch nicht mit Schranken versehen.