Berlin - Bei mehreren Unfällen in Berlin sind ein Kind schwer und zwei junge Männer lebensgefährlich verletzt worden. Das zwölfjährige Mädchen war am Montagnachmittag an einer roten Ampel in Kladow aus bisher unbekannten Gründen aus einem Auto gestiegen, wie die Polizei mitteilte. Beim Überqueren der Fahrbahn sei sie gestürzt und von einem Auto überrollt worden. Das Kind erlitt demnach schwere Kopf-, Rumpf- und Beinverletzungen und kam ins Krankenhaus.

Der Unfall mit einem 19-Jährigen ereignete sich ebenfalls am Montagnachmittag in Charlottenburg. Der junge Mann habe eine rote Ampel überquert und sei auf der Straße von einem abbiegenden Fahrzeug eines 48 Jahre alten Mannes erfasst worden. Mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen kam der Fußgänger ins Krankenhaus.

Am Montagabend kam es dann zu einem Unfall mit einem 16-Jährigen. Der Jugendliche wollte in Spandau eine Straße überqueren. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge das Auto einer 47-Jährigen. Der Wagen erfasste den Jugendlichen, der reglos am Boden liegen blieb. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam auch er ins Krankenhaus. Die Fahrerin wurde laut Polizei ebenfalls verletzt und erlitt einen Schock.