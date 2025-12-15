In der Nähe von Magdeburg startet die Woche mit glatten Straßen. Eine Radfahrerin wird schwer verletzt, eine Autofahrerin landet mit ihrem Wagen in einem Haus.

Niederndodeleben - Glatte Straßen haben am Morgen für mehrere Unfälle im Landkreis Börde gesorgt. In Niederndodeleben krachte ein Auto gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin wurde demnach leicht verletzt. In Wedringen stürzte eine 63 Jahre alte Radfahrerin und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Laut Polizei gab es weitere Unfälle: In Barneberg rutschte ein Fahrzeug in ein anderes. Hier blieb es bei einem Blechschaden. In Wedringen kam eine Fahrerin von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Auf der B81 nahe der Abfahrt Langenweddingen prallte eine Fahrzeugführerin mit ihrem Wagen gegen eine Leitplanke.

Die Polizei appellierte an Autofahrer und Radfahrer, ihre Fahrweise an die Witterungsverhältnisse anzupassen.