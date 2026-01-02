Oldenburg - Aufgrund von Glätte hat es nördlich und westlich von Bremen acht Verkehrsunfälle in der Nacht und in den frühen Morgenstunden gegeben. Bei einem Unfall auf der A27 bei Cuxhaven wurde ein 27 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt, sagte eine Polizeisprecherin.

Ein weiterer Unfall passierte bei Westerstede. Dort kam ein Fahrer mit seinem Wagen von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde leicht verletzt.