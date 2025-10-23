Alkohol soll im Spiel gewesen sein, als eine 13-Jährige mit ihrer Freundin im Auto aus einer Parklücke ausparken will. Sie rammt ein anderes Fahrzeug und flüchtet.

Osnabrück - Eine 13-Jährige soll nach einem misslungenen Ausparkversuch im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup mit ihrer Freundin geflüchtet sein. Gegen 6.00 Uhr am Mittwoch beobachtete ein Zeuge, wie zwei junge Mädchen in ein Auto stiegen und versuchten, aus einer Parklücke zu fahren, wie die Polizei berichtete.

Dabei musste der Zeuge plötzlich zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Kurz darauf stieß das Fahrzeug gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto und verursachte Sachschaden. Anschließend seien die Teenager in ein nahegelegenes Wohnhaus geflüchtet. Der Zeuge benachrichtigte die Polizei.

Es steht der Verdacht im Raum, dass die 13-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol getrunken habe. Gegen sie wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Konsequenzen sind indes ungewiss, da die 13-Jährige noch nicht strafmündig ist.