Unfallserie auf der Autobahn 10 bei Potsdam: Autos und Transporter krachen auf spiegelglatten Fahrbahnen zusammen. Es gibt zahlreiche Verletzte.

Die A10 wurde zur Rutschbahn - es kam bei Eisglätte gleich zu mehreren Zusammenstößen. (Symbolbild)

Potsdam - Auf der eisglatten Autobahn 10 bei Potsdam sind bei einer Reihe von Unfällen insgesamt 19 Menschen verletzt worden. Nach Angaben des Lagezentrums der Polizei in Potsdam sind zwischen dem Autobahndreieck Nuthetal und der Anschlussstelle Michendorf in beiden Fahrtrichtungen jeweils mehrere Fahrzeuge bei großer Glätte ineinander gefahren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen seien von den 19 Verletzten drei ins Krankenhaus gekommen. Die 16 Leichtverletzten seien ambulant behandelt worden, so die Polizei. Neben einer Reihe von Pkw waren den Angaben zufolge an den Unfällen auch ein Lkw und zwei Kleintransporter beteiligt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Gefahr durch Glatteis im Westen und Nordwesten Brandenburgs. Die amtliche Unwetterwarnung gilt bis 21 Uhr.