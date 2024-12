Berlin/Potsdam - Ungemütlich nass und verhangen beginnt die neue Woche in Berlin und Brandenburg. Die Temperaturen erreichen heute maximal zwischen vier und sechs Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt. Der Himmel ist durchgehend bedeckt, immer wieder gibt es Regen oder Sprühregen. Dazu bläst der Wind mäßig, im Nordwesten Brandenburgs etwas stärker. Nachts fällt vereinzelt Schneegriesel, sonst bleibt es meist beim Sprühregen. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen vier und zwei Grad.

Ähnlich grau ist das Wetter auch am Dienstag. Vereinzelt gibt es wieder Sprühregen. Es wird tagsüber kaum wärmer als nachts - die Höchstwerte liegen am Tag zwischen zwei und fünf Grad. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen bis auf den Gefrierpunkt. In Bodennähe gibt es mancherorts Frost. Am Mittwoch bleiben viele Wolken, dafür ist es überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen bei kühlen zwei und vier Grad.