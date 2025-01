In den nächsten Tagen bringt das Wetter winterliches Wetter nach Sachsen-Anhalt. (Archivbild)

Magdeburg - Schnee und eisige Temperaturen dominieren das Ende dieser Woche. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dabei in den nächsten Tagen vor Glättegefahr durch überfrierenden Regen sowie Schnee.

Der Tag heute startet zunächst vor allem im Süden und Osten mit Regen, der ab dem Mittag durch aufziehenden Schnee abgelöst wird. In ganz Sachsen-Anhalt rechnet der DWD mit Neuschnee von bis zu 10 Zentimetern, im Harz sogar bis zu 15 Zentimetern. Die Werte sinken zur zweiten Tageshälfte hin bis auf null Grad ab. Zuvor können im Süden noch Maximalwerte von bis zu neun Grad erreicht werden. In der Nacht zu Freitag zieht der Schnee langsam ab und wird durch Schnee- und Graupelschauer ersetzt. Es bleibt dabei glatt. Auf dem Brocken soll es zudem mit bis 100 Kilometern pro Stunde stürmen.

Das Wochenende bleibt wechselhaft, doch der Sonntag bringt einen kleinen Lichtblick mit sich. Morgen ist es bei einem bis drei Grad wolkenverhangen. Schneeschauer sowie Sturmböen setzten sich gebietsweise fort. Auch in der Nacht zu Samstag ändert sich bei frostigen Werten bis zu minus drei Grad kaum etwas an den Aussichten. Doch am Sonntag wird das Wetter wieder etwas freundlicher und die Wolkendecke lockert auf. Die Temperaturen bleiben weiterhin winterlich bei Werten um den Gefrierpunkt.