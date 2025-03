Jessen (Elster) - Samstag in der Schule – aber nicht zum Lernen: Unbekannte sind in eine Sekundarschule in Jessen (Elster) im Landkreis Wittenberg eingebrochen. Statt Wertgegenständen nahmen sie acht Jahrgangsbilder mit, wie die Polizei mitteilte. Der Polizeisprecher konnte keine Angaben dazu machen, um was für Bilder es sich genau handelt - ob es etwa historische Aufnahmen sind oder aktuelle Jahrgangsbilder.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass es sich um Jugendliche handelt. Die Täter drangen gewaltsam in das Schulgebäude ein und hinterließen einen Sachschaden von etwa 300 Euro.