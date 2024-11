Uni Potsdam arbeitet an Behebung von IT-Störung

Die Ursache für die IT-Störung an der Universität Potsdam bleibt unklar.

Potsdam - Die Universität Potsdam arbeitet seit Mittwoch an der Behebung einer IT-Störung. Von außen war die Hochschule nicht erreichbar. Auch das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, das die Netzanbindung der Universität nutzt, ist betroffen. Es deuteten sich aber Fortschritte bei den Untersuchungen an. „Es gibt Bewegung“, sagte Uni-Sprecherin Silke Engel der dpa.

Zur Ursache der technischen Störung machte die Hochschule bislang keine Angaben. Am Montag will die Universität - die größte Hochschule in Brandenburg - über den aktuellen Stand informieren.

Die Einrichtung war nicht mehr per Telefon und Mail erreichbar. Die Webseite wurde laut Hochschule zum Schutz vom Netz genommen. Eine Sprecherin der Universität Potsdam sagte der dpa, Experten untersuchten die Ursache und wollten klären, was dahinterstecke. Es seien noch Tests im Gange, aber erste Dinge funktionierten inzwischen wieder, hieß es am Nachmittag.

Am Donnerstag hatte die Uni bereits auf der Plattform X mitgeteilt, es gebe technische Probleme mit der zentralen Internetanbindung. Alle Uni-Angehörigen werden den Angaben zufolge auf den Kanälen der internen Kommunikation sowie über die Social-Media-Kanäle der Hochschule über das weitere Vorgehen informiert.

Ein Sprecher des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam, ein wissenschaftliches Informatikinstitut, sagte, das IT-Team am HPI mache Fortschritte. An den Arbeitsplätzen sei das Internet auf dem Campus inzwischen wieder verfügbar. Auch das Telefonieren funktioniere. „Bis zum Abend soll unsere Website wieder online sein. Wir sind zuversichtlich, dass die meisten Anwendungen und Systeme zum Wochenstart wieder laufen.“

„Wir nutzen als Digital Engineering Fakultät die Netzanbindung der Universität Potsdam und sind deshalb aktuell auch von dieser Störung betroffen“, teilte das Institut auf Anfrage mit. Das HPI bildet mit der Universität Potsdam die Digital Engineering Fakultät.