Union Berlin als Favorit, Cottbus in der Außenseiterrolle

Berlin - Am Montagabend sind die Rollen in der ersten Runde des DFB-Pokals klar verteilt. Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist um 18.01 Uhr beim Regionallisten FC Chemnitz der eindeutige Favorit. Vor allem, da die Eisernen ohne große personelle Probleme nach Sachsen reisen, bereits in der Vorbereitung sportlich gute Ansätze gezeigt haben und den Großteil ihrer Spiele gewinnen konnten.

Bei der zur gleichen Zeit angepfiffenen Begegnung des FC Energie Cottbus (beide bei Sky) sieht es auf dem Papier ebenso deutlich aus. Der Regionalligist gilt gegen Bundesliga-Vertreter SV Werder Bremen als Außenseiter. Die Lausitzer hoffen jedoch, mit der Unterstützung ihrer Fans im ausverkauften Stadion der Freundschaft Werbung in eigener Sache machen zu können. Die Cottbusser können frei aufspielen und wollen mit den gut 20.000 erwarteten Zuschauern und Zuschauerinnen im Rücken den Favoriten ärgern und vielleicht sogar für eine Pokalüberraschung sorgen.