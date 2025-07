Die ersten Testspiele absolviert Union Berlin routiniert. Auf neun Tore in Brandenburg folgen fünf in Ahrensfelde. Jetzt kommen für die Eisernen andere Gegner.

Ahrensfelde - Der 1. FC Union Berlin hat auch das zweite Testspiel seiner Brandenburg-Tour problemlos gewonnen. Bei Grün-Weiss Ahrensfelde kamen die Eisernen zu einem 5:0 (2:0)-Sieg. Einen Tag nach dem 9:1-Sieg beim Brandenburger SC Süd 05 erzielten Ivan Ljubicic (1. Minute), Laszlo Benes (20.), Suheib-Elias Ali (49.), Janik Haberer (73.) und Oliver Burke (77.) die Tore für den Fußball-Bundesligisten. Für Top-Neuzugang Burke war es vor etwa 3.500 Zuschauern das erste Tor im Union-Trikot.

Trainer Steffen Baumgart bot 22 Akteure auf, um möglichst vielen seiner Spieler Praxisminuten zu geben. Seine Union-Premiere feierte Torhüter Matheo Raab. Der Neuzugang vom Hamburger SV wurde bei seinem Einsatz in der ersten Halbzeit von dem Sechstligisten allerdings nicht ernsthaft geprüft - wie auch Yannic Stein im zweiten Abschnitt. Die Nummer eins, Frederic Rönnow, schrieb derweil in Ahrensfelde viele Autogramme für junge Fans.

Burcu angeschlagen ausgewechselt

Livan Burcu musste in der ersten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden. Der Mittelfeldspieler hatte sich nach einem Zweikampf mehrfach an den offenbar schmerzenden Fuß gefasst.

Bereits am Samstag hatte Union in Brandenburg an der Havel gleich neun Tore erzielt. Für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart trafen Andrej Ilic (15., 21., 41. und 44. Minute), A-Junior Ali (10.), Andrik Markgraf (36.), Ljubicic (57.), Lucas Tousart (67.) und Burcu (71.).

In der zweiten Vorbereitungswoche geht es für Union Berlin mit schwereren Testgegnern weiter. In Österreich kommt es zu Duellen mit LASK in Linz am Samstag und bei Rapid Wien am Sonntag. Danach folgt das Trainingslager in Herzogenaurach vom 23. Juli bis 1. August.