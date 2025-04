Union Berlin peilt Auswärts-Hattrick an

Benedict Hollerbach will seine gute Form auch gegen den deutschen Meister zeigen.

Berlin - Als der 1. FC Union Berlin vor gut zwei Jahren letztmals dreimal in Serie auswärts gewinnen konnte, spielte Lokalrivale Hertha BSC noch in der Fußball-Bundesliga. Gelingt den Eisernen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein Coup bei Meister Bayer Leverkusen, wäre das zudem eine Premiere für die eigene Bundesliga-Historie.

Ausgangslage:

Leverkusen macht sich als Tabellenzweiter noch Hoffnung, den Meistertitel verteidigen zu können. Sechs Punkte müssen auf den FC Bayern München aufgeholt werden. Union scheint sich als Tabellen-13. bei elf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz der größten Abstiegssorgen entledigt zu haben. Im Idealfall könnte der Klassenverbleib schon am folgenden Osterwochenende fix sein.

Serie:

Union ist seit vier Spielen ohne Niederlage. Zuletzt konnte auch beim SC Freiburg und bei Eintracht Frankfurt jeweils mit 2:1 gewonnen werden. Drei Auswärtssiege nacheinander gab es in der Bundesliga im Januar und Februar 2023.

Sieglos:

Union konnte keines der bisherigen fünf Bundesligaspiele in Leverkusen gewinnen. Es reichte es jedoch immerhin 2021/22 (2:2) und 2020/21 (1:1) jeweils zu einem Unentschieden.

Angstgegner:

Generell ist die Werkself ein Angstgegner der Berliner. In 14 Pflichtspielen konnte Union bei neun Niederlagen und vier Remis lediglich einmal triumphieren. Das geschah zu Hause in der Meisterschaft am 15. Januar 2021 (1:0) durch einen späten Treffer von Cedric Teuchert (88. Minute).

Wiedersehen:

Leverkusens Nationalspieler Robert Andrich (18 Einsätze) spielte zwischen 2019 und 2021 für Union. 66 Pflichtspiele und neun Treffer stehen für den Mittelfeldmann zu Buche. Der Berliner Kevin Volland spielte hingegen 148 Mal für die Werkself. Dabei gelangen ihm 50 Tore.