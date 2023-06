Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat den tschechischen Fußball-Profi Alex Král verpflichtet. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, wechselt der zuletzt von Spartak Moskau an Absteiger Schalke 04 ausgeliehene Spieler für die kommende Saison zu den Eisernen. Zuvor hatte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler kurzzeitig auch für West Ham United in der englischen Premier League gespielt. In Tschechien wurde er in seiner Karriere zweimal Meister und einmal Pokalsieger mit Slavia Prag, 35 Mal spielte Král bislang für Tschechiens Nationalmannschaft, darunter auch bei der EM 2021.

„Der Wechsel zu Union ist ein wichtiger Schritt für mich. Da ich die Bundesliga in der vergangenen Saison bereits kennenlernen durfte, wird mir die Eingewöhnung sicher nicht schwerfallen. Unions Entwicklung in den letzten Jahren ist unglaublich und sehr beeindruckend“, sagte Král zu seinem Wechsel zum Champions-League-Teilnehmer. Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert betonte, dass Král wegen seiner „technischen Fähigkeiten und seiner Mentalität“ gut zu Union passen werde.