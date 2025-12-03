Berlin - Der 1. FC Union Berlin will sich gegen Rekordsieger Bayern München durchsetzen und ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) empfangen die Köpenicker den FCB im Stadion An der Alten Försterei. Trainer Steffen Baumgart stehen dabei alle Stammspieler zur Verfügung. Bayern-Coach Vincent Kompany verzichtet auf eine Torwart-Rotation und setzt auch im Pokal auf Manuel Neuer.

Am Wochenende hatten die Eisernen gegen Heidenheim noch in den letzten Minuten eine Niederlage kassiert. Zwei Statistiken machen aber etwas Mut. Der FCU hat gegen Bayern zwar noch nie gewonnen, die letzten beiden Spiele im Stadion An der Alten Försterei gingen aber unentschieden aus. Anfang November hatte Union den Fußball-Rekordmeister am Rande einer Niederlage. Dazu tun sich die Bayern im DFB-Pokal in den letzten Jahren schwer. 2020 konnten sie den Titel das letzte Mal holen. Im letzten Jahr war im Achtelfinale Schluss.