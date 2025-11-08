Berlin - Der 1. FC Union Berlin will die Siegesserie von Bayern München brechen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Köpenicker den Rekordmeister im Stadion An der Alten Försterei. Das Team von Vincent Kompany hat bislang alle 16 Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen und würde mit einem zehnten Ligasieg den eigenen Startrekord aus der Saison 2015/2016 einstellen. Bei Union muss Trainer Steffen Baumgart auf den gesperrten Kapitän Christopher Trimmel verzichten. Den Köpenickern gelang bisher kein Sieg gegen Bayern.

Für Hertha BSC soll die Aufholjagd in der zweiten Liga weitergehen. Die Berliner treten nach drei Heimsiegen in Folge auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr/RTL und Sky) an. Trainer Stefan Leitl muss ohne Verteidiger Linus Gechter auskommen. Dafür könnte Deyovaisio Zeefuik nach seiner Knöchelblessur in den Kader zurückkehren.