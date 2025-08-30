Mit einer Niederlage beenden die Fußballerinnen von Union Berlin die Vorbereitung auf die Bundesliga. In der kommenden Woche wird es dann gegen Mitaufsteiger Nürnberg ernst.

Birmingham - Die Fußballerinnen von Aufsteiger Union Berlin haben die Generalprobe vor dem Start in die Bundesliga verpatzt. Die Mannschaft von Union-Trainerin Ailien Poese verlor eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt gegen Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg beim englischen Erstligisten Aston Villa mit 0:1 (0:1). Vor rund 700 Zuschauern im Pallet-Track Bescot Stadium erzielte Birminghams Topstürmerin Rachel Daly in der 36. Minute den einzigen Treffer.

In der zweikampfbetonten Partie hatte der letztjährige Tabellensechste der Women’s Super League die besseren Spielanteile auf seiner Seite und ging verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gastgeberinnen auf den zweiten Treffer. Doch die Berlinerinnen hielten stand, kamen aber selbst nicht zu großen Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen.

Das 0:1 in Birmingham war die zweite Testspielniederlage in Folge, nachdem eine Woche zuvor Real Madrid bei der Saisoneröffnung mit 3:1 in der Alten Försterei gewonnen hatte. Zuvor hatte Union zwei Siege gegen Pogon Stettin (3:2) und Wolfsburg (2:0) eingefahren.