Die Berlinerinnen geraten früh mit zwei Toren in Rückstand. Geschlagen geben sie sich aber so schnell nicht, auch wenn es nicht zum Premierensieg reicht.

In Leverkusen kämpfte ihr Team, zum ersten Sieg reicht es nicht: Ailien Poese.

Leverkusen - Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben die erste Saison-Niederlage nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga kassiert. Das Team von Trainerin Ailien Poese unterlag mit 2:3 (1:2) bei Bayer 04 Leverkusen. Vor 936 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion gerieten die Unionerinnen früh in Rückstand. Zuerst traf Vanessa Fudalla (3. Minute), 180 Sekunden später erhöhte Valentina Mädl.

Gute Chancen zum Ausgleich

Die Gäste brauchten eine Weile, um die Nervosität abzulegen. Nach dem Anschlusstreffer durch das erste Bundesligator von Dina Orschmann (27.) waren die Berlinerinnen aber im Spiel. Tomke Schneider (35./Pfosten) und Orschmann (43.) hätten vor der Pause beinahe den Ausgleich erzielt, ehe Leverkusen durch Carlotta Wamser (61.) traf.

Union gab unter den Augen von Fernando Carro, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen, aber nicht auf. Mehr als das 2:3 durch Schneider (87.) sprang aber nicht heraus.

Am ersten Spieltag hatten die Berlinerinnen ein 1:1 gegen Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg erzielt. Die nächste Partie steht am Samstag (12.00 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei gegen die ebenfalls noch sieglose SGS Essen an.