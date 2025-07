Linz - Der 1. FC Union Berlin hat das erste von zwei Testspielen binnen 26 Stunden in Österreich gewonnen. Die Mannschaft vom Trainer Steffen Baumgart siegte mit 2:0 (1:0) beim Linzer ASK. Den ersten Treffer erzielte Lucas Tousart in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ilyas Ansah (63.). Weiter geht es für Union an diesem Sonntag um 16.00 Uhr. Dann heißt in Wien der Gegner SK Rapid.

Ein deutscher Ex-Weltmeister bei Linz

Vor 6.442 Besuchern in der Raiffeisenarena von Linz, darunter rund 1000 Union-Anhänger, ließ Baumgart den Großteil der Mannschaft 45 Minuten lang spielen, wobei Eigengewächs David Preu kurz vor der Pause nach einem Schultercheck verletzt raus musste. Torwart Matheo Raab, Mittelfeldmann Laszlo Benes und der Ex-Linzer Marin Ljubicic wirkten bis zur 63. Minute mit. Bei den Gastgebern spielten auch Ex-Weltmeister Jerome Boateng und der ehemalige Unioner Florian Flecker.