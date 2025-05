Berlin - Union Berlin läutet das Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga ein. Im Duell der zuletzt unbezwungenen Mannschaften empfängt das Team von Union-Trainer Steffen Baumgart am 32. Spieltag im vorletzten Heimspiel Werder Bremen am Samstag im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky). Werder ist seit fünf Spielen ohne Niederlage, Union seit sieben Spielen.

Ein Remis gab es zwischen beiden Mannschaften aber noch nie. In den neuen Liga-Vergleichen gingen die Berliner sechsmal als Sieger vom Platz, Bremen gewann drei Duelle, das letzte beim 4:1 im Hinspiel am 21. September. Tage später wurde dann der damalige Union-Trainer Bo Svensson freigestellt. Während Union in den letzten Spielen gegen Bremen, Heidenheim und in Augsburg am letzten Spieltag nicht mehr großartig in der Tabelle klettern kann, kämpft Werder noch um einen Platz im internationalen Geschäft.

Mit Oliver Burke steht ein Stürmer in der Bremer Mannschaft, der in der kommenden Saison in Berlin unter Vertrag stehen könnte. Der Schotte lässt seinen Vertrag an der Weser auslaufen. Baumgart muss dafür neben Aljoscha Kemlein, Robert Skov, Jerome Roussillon, Josip Juranovic und Wooyeong Jeong auch auf Diogo Leite verzichten, für den nach seinem Kehlkopfbruch die Saison vorüber ist.