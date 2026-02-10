Union hat die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel gegen den HSV aufgenommen. Beim Wiedersehen mit seinem früheren Arbeitgeber muss Trainer Baumgart zumindest auf vier Profis verzichten.

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist Union Berlin muss bei der kommenden Auswärtsaufgabe bei Aufsteiger Hamburger SV auf vier Verteidiger verzichten. Beim Wiedersehen mit Union-Trainer Steffen Baumgarts vorherigen Arbeitgeber am Samstag (15.30 Uhr/Sky und DAZN) werden Diogo Leite, Josip Juranovic, Tom Rothe und Robert Skov nicht auflaufen können.

Zum Auftakt der Vorbereitung musste die Mannschaft ins Stadion An der Alten Försterei umziehen, weil der heruntergekommene Rasen des Trainingsplatzes ausgetauscht wird.

HSV kann Union überholen - Fragezeichen um Burke

Neben dem verletzten Quartett ist auch die Situation bei Angreifer Oliver Burke offen. Der Schotte arbeitete individuell in der Kabine. Burke hatte sich in der vergangenen Woche im Training verletzt. Er stand deshalb beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) nicht im Kader. Ob er eine Option für die Partie beim HSV sein kann, hängt davon ab, wann er in den nächsten Tagen wieder auf dem Übungsplatz stehen kann.

Union ist seit sechs Bundesligaspielen ohne Sieg und liegt mit 25 Punkten auf dem neunten Platz. Der Tabellen-Elfte aus der Hansestadt würde im Falle eines Sieges an den Köpenickern vorbeiziehen.