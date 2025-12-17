Für Andras Schäfer läuft die Saison bislang alles andere als glücklich - sowohl beim 1. FC Union Berlin als auch in der Nationalmannschaft. Ein Sieg hat gutgetan.

Berlin - Mittelfeldspieler Andras Schäfer vom 1. FC Union Berlin muss in dieser Bundesliga-Saison gleich mehrere Rückschläge wegstecken. „Ich habe diese Saison einfach bisschen Pech. Ich habe eine gute Vorbereitung gemacht, die ersten zwei Pflichtspiele durchgespielt. Dann kam eine Muskelverletzung“, sagte der Ungar in einer Medienrunde.

Lediglich in drei Bundesligaspielen stand der 26-Jährige in dieser Saison bislang über die volle Distanz auf dem Platz. „Diese Saison passiert es drei-, viermal, dass ich eine kleine Verletzung habe, Krankheit oder eine Weisheitszahn-Behandlung brauche. Immer kleine Dinge und die brechen meinen Rhythmus“, sagte Schäfer.

Schäfer: Langsam komme ich raus

Seinen Tiefpunkt der vergangenen Monate erlebte Schäfer nicht in Köpenick, sondern bei der Nationalmannschaft. Am letzten Spieltag der WM-Qualifikation verlor Ungarn gegen Irland durch ein Tor in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit 2:3 - ein Remis hätte gereicht für die Playoffs.

Diesen Monat sei er in einem Loch gewesen, berichtete Schäfer über den November, in den auch das Bundesliga-Remis gegen den FC Bayern fällt. „Aber langsam komme ich raus – der Sieg gegen Leipzig hat gutgetan“, sagte der Mittelfeldspieler. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es gegen den 1. FC Köln.