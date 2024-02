Berlin - Union Berlins Chefcoach Nenad Bjelica hat seinem gestorbenen Wegbegleiter Andreas Brehme gedacht. „Ruhe in Frieden, Trainer“, schrieb der Kroate am Dienstag bei Instagram zu einem Foto, das Brehme mit der Meisterschale in den Händen zeigte. Als Profi hatte der 52-Jährige unter Brehme als Trainer Ende Januar 2001 sein Bundesliga-Debüt für den 1. FC Kaiserslautern gefeiert. Brehme starb in der Nacht zu Dienstag an einem Herzstillstand. Der Torschütze zum deutschen WM-Titel 1990 wurde nur 63 Jahre alt.