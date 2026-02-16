Beim Frauen-Team des 1. FC Union Berlin gibt es zur kommenden Saison eine Veränderung. Trainerin Ailien Poese arbeitet im Nachwuchsleistungszentrum statt mit der Bundesliga-Auswahl.

Berlin - Ailien Poese räumt zur kommenden Saison den Platz als Trainerin der Frauen-Auswahl des 1. FC Union Berlin. Die 41-Jährige wird dann nicht mehr das Bundesliga-Team der Eisernen betreuen, sondern als Cheftrainerin Juniorinnen im Nachwuchsleistungszentrum arbeiten. Ihr Vertrag als Cheftrainerin läuft zum Sommer aus. Wer die Profi-Auswahl in der kommenden Spielzeit betreuen wird, wurde nicht bekanntgegeben.

Poese hatte Union zu dieser Saison in die höchste Spielklasse geführt. Mit Tabellenrang zehn liegt das Team hinter den Erwartungen. Von 1998 bis 2010 spielte sie für den Berliner Club, von 2006 bis 2013 trainierte sie teilweise parallel im Juniorinnen- und Frauenbereich. 2022 kehrte sie nach Stationen beim Berliner Fußball-Verband und beim Deutschen Fußball-Bund nach Köpenick zurück.