Berlin - Der 1. FC Union Berlin will im Bundesligakracher seine gute Heimbilanz gegen Borussia Dortmund ausbauen. Die Eisernen empfangen den BVB am Samstagabend im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei (18.30 Uhr/Sky). Vier von sechs Heimspielen in Köpenick konnte der FCU gegen die Dortmunder in der Liga bisher gewinnen. Die Berliner sind seit fünf Spielen ungeschlagen, warten in diesem Jahr aber noch auf einen Sieg. Nach dem teilweise desolaten Auftritt bei Tottenham unter der Woche steht der BVB unter Druck.

Hertha BSC will im Auswärtsspiel in Karlsruhe (13.00 Uhr/Sky) den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen der 2. Bundesliga halten. Zum Rückrundenauftakt am vergangenen Wochenende hatten die Berliner Tabellenführer Schalke zwar dominiert, aber nur ein 0:0 geholt. Nach dem aufsehenerregenden Konflikt zwischen den Hertha-Fans und der Berliner Polizei soll der Fokus wieder auf das Sportliche rücken. Mit dem KSC verbindet Hertha eine jahrzehntelange Fan-Freundschaft. Trainer Stefan Leitl muss auf Jungstar Kennet Eichhorn und Offensivspieler Maurice Krattenmacher verzichten.