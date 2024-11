Einen Erstligisten haben die Fußballerinnen von Union in dieser Saison schon aus dem Pokal geworfen. Doch Trainerin Poese sieht jetzt ein anderes Kaliber kommen.

Berlin - Die Fußballerinnen vom 1. FC Union Berlin fühlen sich vor dem Pokal-Achtelfinale gegen Erstligist Eintracht Frankfurt in der Außenseiterrolle wohl. „Wir haben absolut überhaupt nichts zu verlieren. Wir wissen, dass die Kulisse uns sehr helfen kann“, sagte Trainerin Ailien Poese vor der Partie des Zweitligisten am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky). Für das Spiel im Stadion An der Alten Försterei sind bislang 6.849 Karten verkauft.

„Natürlich ist eine gewisse Aufgeregtheit da, die es aber auch braucht, wenn man große Spiele hat, um eine gewisse Spannung zu haben“, so Poese. Der Bundesligist aus Hessen mischt in der Liga ganz vorn mit, ist Zweiter hinter Wolfsburg und punktgleich mit dem FC Bayern. In der vergangenen Saison schaffte es das Team von Niko Arnautis bis ins Halbfinale des Pokalwettbewerbs.

„Sie sind unfassbar schnell und technisch natürlich auch hervorragend ausgestattet“, sagte Poese. Union müsse leidenschaftlich verteidigen. „Wir wollen trotzdem mutig in das Spiel gehen“, sagte die 40-Jährige. In der vorherigen Runde schalteten die Berlinerinnen Erstligist RB Leipzig aus. Frankfurt schätze sie aber noch einmal deutlich stärker ein, sagte die Trainerin.