Berlin - Der 1. FC Union Berlin will mit seinem neuen Trainer Steffen Baumgart endlich wieder einen Sieg holen und einen Negativ-Rekord vermeiden. Am Mittwochabend empfangen die Köpenicker den FC Augsburg im Stadion An der Alten Försterei (20.30 Uhr/Sky). Union ist seit neun Spielen in der Liga sieglos. Zehn Partien ohne Sieg gab es in der Bundesliga nur einmal bisher für die Eisernen: In der Vorsaison, die fast im Abstieg endete.

Baumgart kann bei seiner Pflichtspiel-Heimpremiere wieder auf den zuletzt gesperrten Rani Khedira setzen. Torwart Frederik Rönnow fehlt weiter verletzt. Verteidiger Tom Rothe ist gesperrt. Am vergangenen Samstag verlor Union in Heidenheim (0:2).

Auch der FCA startete mit einer Niederlage ins neue Jahr. Die Schwaben liegen vor dem Spieltag als 13. nur einen Platz hinter Union. Die Köpenicker sind gegen Augsburg seit acht Ligaspielen ohne Sieg. Nur gegen den FC Bayern München ist die Serie länger.