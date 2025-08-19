Drei Profis von Union fehlen beim Start der Vorbereitung auf das Spiel gegen Stuttgart. Drei weitere Spieler machten nur Teile mit, kommen als Option für den Samstag aber nicht infrage.

Berlin (dpa/bb) – Ohne drei Profis hat Union Berlin die Vorbereitung auf das erste Heimspiel der neuen Spielzeit in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Nach zwei freien Tagen fehlten am Dienstagmittag Frederik Rönnow, Diogo Leite und Lucas Tousart auf dem Platz. Union empfängt am 1. Spieltag den VfB Stuttgart im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky).

Von Stammkeeper Rönnow hieß es, dass er in der Kabine individuell gearbeitet habe. Der Däne war am Freitag im DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten FC Gütersloh (5:0) kurz nach der Pause ausgeschieden, weil er sich unwohl fühlte. Ein konkreter Grund konnte wohl nicht ermittelt werden.

Keine Angaben über Diogo Leite

Rönnow geht es inzwischen wieder besser. Bei Union ist man zuversichtlich, dass der 33 Jahre alte Rückhalt gegen Stuttgart wieder zwischen den Pfosten stehen kann.

Leite hatte in Gütersloh im Kader gefehlt. Trainer Steffen Baumgart begründete dies mit Trainingsrückstand. Warum der von anderen Vereinen umworbene Portugiese am Dienstag auf dem Platz fehlte, war von Union nicht zu erfahren.

Bogdanov mit Trainingsdebüt

Teiltraining mit der Mannschaft absolvierten die Verteidiger Josip Juranovic, Oluwaseun Ogbemudia und Stanley Nsoki. Sie kommen für einen Einsatz gegen Stuttgart aber noch nicht infrage.

Erstmals im öffentlichen Training war Dmytro Bogdanov zu sehen. Der 18 Jahre alte Stürmer war in der vergangenen Woche von Zweitligist Dynamo Dresden verpflichtet worden. Er soll bei den Profis mittrainieren und in der U19 Spielpraxis sammeln.