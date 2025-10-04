Union Berlin muss gegen Bayer Leverkusen ran. Das heißt auch: Gegen einen ehemaligen Eisernen. Und der verlor noch nie gegen seinen Ex-Verein.

Berlin - Die Profis des 1. FC Union Berlin treffen in der Fußball-Bundesliga auf einen guten alten Bekannten. Robert Andrich gehörte vor seinem Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen im Sommer 2021 zu den Leistungsträgern bei den Eisernen. Beim kommenden Gegner reifte der 31-Jährige sogar zum Nationalspieler.

Generell hob Union-Trainer Steffen Baumgart vor der Auswärtspartie heute (15.30 Uhr/Sky) die individuelle Klasse der Werkself hervor, die allerdings auch einen großen Umbruch hinter sich hat. Im Sommer verließen unter anderem Trainer Xabi Alonso (Real Madrid) und Stürmer Florian Wirtz (FC Liverpool) den Club. Zudem wechselte Bayer in der Saison bereits einmal den Trainer.

Ein Problem bleibt aber aus Unioner Sicht: Bisher verlor Andrich noch nie gegen seinen Ex-Verein.