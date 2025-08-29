Berlin - Die magere Auswärtsbilanz von Union Berlin in Dortmund kann die Freude von Trainer Steffen Baumgart auf das Gastspiel beim BVB nicht trüben. „Das ist wirklich das Stadion, wo du die größte Herausforderung hast, wo du gegen 80.000 ankämpfst“, sagte der 53-Jährige vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Im Februar waren die Eisernen beim BVB mit 0:6 unter die Räder gekommen. „Das war nicht die erste hohe Niederlage, die ich da gegen Dortmund hatte“, sagte Baumgart. „Trotzdem fahre ich da immer wieder gerne hin. Ich liebe diese Stimmung und liebe auch diese große Herausforderung da hinzufahren.“

BVB schon unter Druck

Dass Union in der Bundesliga in Dortmund überhaupt noch keinen Punkt holen konnte, ließ den Trainer kalt. „Wir leben nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart.“ Während die Eisernen mit einem Heimsieg gegen Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison starteten, verspielte der BVB bei St. Pauli eine Zwei-Tore-Führung und kam nur zu einem 3:3. Der Druck auf das Team von Trainer Niko Kovac ist damit schon groß.

Trotzdem habe man auch gegen Pauli gesehen, dass sich der BVB weiterentwickelt habe, sagte Baumgart. „Deswegen kommt eine ganze Menge auf uns zu.“ Verzichten muss der Coach auf Rechtsverteidiger Josip Juranovic. Der Kroate war gegen Stuttgart nach einer Verletzungspause zu seinem Comeback gekommen, erlitt aber einen Rückschlag. Man müsse Vorsicht walten lassen, sagte Baumgart.