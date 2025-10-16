Im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen kommt es zum Ost-Derby zwischen Union und Jena. Der Verband gibt den genauen Termin bekannt.

Frankfurt/Main/Berlin - Das Ost-Derby zwischen Union Berlin und dem FC Carl Zeiss Jena im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) exakt terminiert worden. Am 15. November empfangen die Berlinerinnen den Gast aus Thüringen im Stadion An der Alten Försterei. Anstoß ist um 14.00 Uhr, wie Verband und Verein mitteilten.

Union hatte durch einen 2:0-Sieg beim Zweitligisten Mainz 05 die zweite Runde erreicht, Jena war durch ein 5:0 bei Chemie Leipzig ins Achtelfinale eingezogen. In der Bundesliga kam Aufsteiger Union am vierten Spieltag zu einem 2:1-Auswärtssieg beim Vorjahresaufsteiger.

Der Sieger der Partie zieht in die Runde der letzten acht Mannschaften ein, die im März 2026 ausgespielt wird. Das Finale steigt am 14. Mai in Köln.