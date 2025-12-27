Union Berlin verpflichtet Silje Skaara Helgesen für die Abwehr. Die 21-Jährige bringt Erfahrung aus der höchsten norwegischen Liga mit.

Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin verstärkt seine Defensive. Wie der Club mitteilte, wechselt Norwegens U23-Nationalspielerin Silje Skaara Helgesen mit sofortiger Wirkung in die Wuhlheide. Die 21 Jahre alte Innenverteidigerin kommt vom norwegischen Erstligisten Stabaek Fotball, für den sie 72 Ligaspiele bestritt.

Nach ihrer Ausbildung bei Eiger FK und Viking Stavanger wechselte Helgesen 2022 in die U19 von Stabaek Fotball, wo sie mit 18 Jahren ihr Debüt in der höchsten norwegischen Spielklasse gab. „Silje ist eine talentierte und gleichzeitig sehr abgeklärte Abwehrspielerin, die trotz ihres jungen Alters schon viel Erfahrung gesammelt hat“, kommentierte Unions Geschäftsführerin Jennifer Zietz den Transfer.