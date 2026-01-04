Die Fußballerinnen vom 1. FC Union Berlin holen Torhüterin Julia Kassen vom Ligarivalen FC Carl Zeiss Jena. Bei den Köpenickerinnen hofft die 23-Jährige auf Einsatzzeiten in der Bundesliga.

Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat Torhüterin Julia Kassen vom Ligarivalen FC Carl Zeiss Jena verpflichtet. Das teilten die Köpenickerinnen zu Beginn des einwöchigen Trainingslagers in Spanien mit. Kassen kennt Union-Torhütertrainerin Alisa Vetterlein von ihrer gemeinsamen Zeit beim VfL Wolfsburg.

Kassen war erst im Sommer 2025 vom SC Freiburg nach Jena gewechselt. Während ihrer Zeit in Thüringen kam sie in der ersten Mannschaft nicht zum Einsatz, konnte jedoch in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nordost fünfmal ihr Können zwischen den Pfosten unter Beweis stellen.