Ist der Einsatz selbstfahrender Lieferroboter auf dem Land sinnvoll? Forscher in Cottbus wollen das herausfinden.

Universität in Cottbus untersucht Lieferroboter für das Land

Die BTU in Cottbus erforscht den Einsatz autonomer Liefer-Roboter auf dem Land. (Archivbild)

Cottbus - Abgelegene Dörfer haben oft keinen Supermarkt und die Apotheke ist weit entfernt - die Universität in Cottbus will nun den Einsatz autonomer Lieferroboter auf dem Land untersuchen. Das neue Forschungsprojekt ist bis zum Sommer 2027 angesetzt. Ziel sei es, die Potenziale von autonomen Liefersystemen speziell für den ländlichen Raum der Lausitz zu analysieren und innovative Lösungen zu entwickeln, teilte die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) mit.

„Uns interessiert insbesondere die Frage, wie diese Systeme zur Daseinsvorsorge beitragen können, zum Beispiel durch die Lieferung von Lebensmitteln, Medikamenten oder Post“, sagte der Inhaber der Professur Werkzeugmaschinen an der BTU, Sylvio Simon. An dem Projekt arbeitet unter anderem auch die Technische Universität Bergakademie Freiberg in Sachsen mit. Es werden Gemeinden und Partner gesucht, mit denen das Projekt gemeinsam gestartet werden kann, wie die BTU mitteilte.