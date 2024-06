Magdeburg - Angela Matthies ist als neue Kanzlerin die erste Frau an der Verwaltungsspitze der Universität Magdeburg. Der Senat der Universität wählte die Diplom-Ingenieurökonomin am Mittwoch einstimmig, wie eine Sprecherin mitteilte. Als Kanzlerin ist Matthies Mitglied der Universitätsleitung und ständige Vertreterin des Rektors in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten sowie Beauftragte für den Haushalt und weitere Aufgaben.

Matthies erklärte: „Die Herausforderungen, vor denen wir gemeinsam als Universität stehen, liegen insbesondere darin, finanzielle Spielräume zu erhalten, Studierende zu gewinnen und bis zum erfolgreichen Abschluss zu begleiten, Wissenschaft zu fördern und für alle Beschäftigtengruppen ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.“ Seit 2010 war sie stellvertretende Kanzlerin, ab 2023 amtierende Kanzlerin der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.