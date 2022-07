Unterbringung Geflüchteter in Berlin wird immer schwieriger

Berlin - Angesichts des starken Zuzugs geflüchteter Menschen nach Berlin wird deren Unterbringung immer schwieriger. Momentan stünden nur noch weniger als 200 freie Plätze in Gemeinschaftsunterkünften zur Verfügung, berichtete Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) am Dienstag nach der Senatssitzung. Da diese auf 75 Unterkünfte verteilt seien, werde es zum Problem, etwa alle Mitglieder von Familien zusammen an einem Ort unterzubringen.

Hinzu kommen laut Integrationsverwaltung noch 674 freie Plätze in Aufnahmeeinrichtungen, in denen die Neuankömmlinge eigentlich nur kurz verweilen sollen. Insgesamt belaufen sich die freien Kapazitäten also auf 854 Plätze - von etwa 30.000 bestehenden Plätzen. Kipping sprach von einer ernsten Lage. „Die freien verfügbaren Plätze für Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften schmelzen wie Eis in der Sonne.“