Schierke - Nächtlicher Einsatz auf dem Brocken: Weil er unterkühlt bei Eis und Schnee auf dem Brocken festsaß, mussten Feuerwehr und Bergwacht einen Mann vom höchsten Gipfel Norddeutschlands retten. Da aufgrund des Sturmtiefs „Elli“ die Brockenstraße nicht geräumt werden konnte, machten sich die Helfer mit mehreren Motorschlitten auf den Weg, wie die Feuerwehr Schierke mitteilte. Oben angekommen sei ein stark unterkühlter Mann vorgefunden worden.

Er sei nach ersten medizinischen Checks fachgerecht verpackt und nach Schierke transportiert worden. Dort sei er an den Rettungsdienst übergeben worden. Der Einsatz ereignete sich den Angaben zufolge bereits in der Nacht zu Samstag kurz nach Mitternacht. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass ohne entsprechende Ausrüstung und alpine Erfahrung insbesondere bei winterlichen Bedingungen akute Lebensgefahr bestehen kann.