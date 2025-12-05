weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Künstliche Intelligenz: Unternehmen bei KI-Einsatz verhalten

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz nimmt in Unternehmen weiter zu. Dennoch bleibt Sachsen-Anhalt hinter dem Bundesschnitt zurück. Auch bei anderen digitalen Technologien zeigen sich Unterschiede.

Von dpa 05.12.2025, 11:35
„KI-Ära“ ist das Wort des Jahres - Unternehmen in Sachsen-Anhalt sind noch zögerlich beim Einsatz. (Symbolbild)
„KI-Ära" ist das Wort des Jahres - Unternehmen in Sachsen-Anhalt sind noch zögerlich beim Einsatz. (Symbolbild)

Halle - Rund 18 Prozent der Unternehmen in Sachsen-Anhalt haben in diesem Jahr Künstliche Intelligenz (KI) genutzt. Bundesweit lag der Anteil mit 26 Prozent deutlich höher, wie aus der jährlichen Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien hervorgeht. Nach Angaben des Statistischen Landesamts hatten die Anteile im Vorjahr noch bei 15 Prozent in Sachsen-Anhalt und 20 Prozent im Bund gelegen. 

Auch bei anderen digitalen Technologien zeigt sich ein Rückstand im Vergleich zum Bundesdurchschnitt: So griffen 43 Prozent der Unternehmen in Sachsen-Anhalt auf kostenpflichtige IT-Dienste über Cloud-Computing zurück, bei dem auf Software und Datenspeicher über das Internet zugegriffen wird. Bundesweit waren es 54 Prozent. Besonders gering verbreitet war der Einsatz von BI-Software, mit der große Datenmengen analysiert werden können. In Sachsen-Anhalt lag der Anteil bei sieben Prozent – knapp halb so hoch wie im bundesweiten Durchschnitt (13 Prozent)