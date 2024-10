Nach dem Nachweis von Salmonellen will ein Unternehmen aus Baden-Württemberg sichergehen. Es ruft einen Teil der Produkte zurück.

Jagsthausen - Die Gartenfrisch Jung GmbH ruft ihr Produkt „EDEKA Herzstücke Kräutersalat Salatmix“ im 200-Gramm-Beutel zurück. Betroffen sei ausschließlich Ware mit dem Verbrauchsdatum 16.10.2024, teilte das Unternehmen in Jagsthausen (Landkreis Heilbronn) mit. Das Datum sei auf der Rückseite der Verpackung aufgedruckt.

Der Rückruf erfolge vorbeugend, weil bei einer Untersuchung STEC-Bakterien (Shigatoxin bildende E.Coli) in dem Produkt nachgewiesen worden seien. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung könne nicht ausgeschlossen werden.

STEC-Bakterien können unter anderem fieberhafte Magen-Darm-Störungen auslösen. Vom Verzehr des aufgeführten Produktes wird dringend abgeraten. Andere Artikel und weitere Verbrauchsdaten sind nach Angaben des Unternehmens nicht betroffen.

Angeboten wurde das Produkt demnach vor allem bei EDEKA und Marktkauf in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen und den an Hessen angrenzenden Teilen von Niedersachsen sowie Nordrhein-Westfalen. Die Ware sei umgehend aus dem Verkauf genommen worden. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Packungen an Endverbraucher abgegeben worden seien.