Heftige Regenfälle haben in Mexiko ganze Landstriche überflutet. Rund 30 Menschen sind ums Leben gekommen – und nun sorgt auch ein entlaufener Tiger für große Sorge.

Xicotepec - Inmitten der schweren Überschwemmungen in Mexiko ist ein bengalischer Tiger aus einem Zoo entkommen. Das Tier sei aus seinem Käfig im Tierpark „Animalia“ nahe der Gemeinde Xicotepec im zentralen Bundesstaat Puebla geflohen, sagte der Bürgermeister Carlos Barragán. Die mexikanische Umweltbehörde mahnte die Anwohner zur Vorsicht und bat sie, sich zu melden, wenn sie den rund 130 Kilogramm schweren Tiger sehen.

Xicotepec ist eine Gemeinde mit rund 80.000 Einwohnern in einer Bergregion in Puebla, die von den heftigen Regenfällen schwer betroffen wurde. Der Fluss San Marcos trat über die Ufer und überschwemmte die Umgebung. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, Menschen kamen ums Leben, wie der Bürgermeister in einem Video mitteilte. Eine genaue Opferzahl liegt jedoch nicht vor. Auch der Zoo sei betroffen. „Ein Tiger, dessen Käfig zusammengebrochen ist, läuft frei herum, und das macht mir große Sorgen“, sagte der Bürgermeister.

In Mexiko haben heftige Regenfälle für Überschwemmungen und Erdrutsche in mehreren Bundesstaaten gesorgt. Rund 30 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, wie Medien unter Berufung auf die Behörden berichten. Betroffen sind vor allem die Bundesstaaten Veracruz, Hidalgo, Puebla und San Luis Potosí. Ganze Landstriche sind überflutet, zahlreiche Gemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten.