Plauen - In Teilen Sachsens entlädt sich schwülwarmes Wetter in Gewittern. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Samstagnachmittag mitteilte, war vor allem das Vogtland betroffen. Es gebe umgestürzte Bäume und nach Starkregen auch überspülte Straßen. Die Lage sei aber nicht dramatisch, hieß es. Das Ausmaß der Schäden war zunächst nicht bekannt.

Auch in Chemnitz blitzte und krachte es am Nachmittag. In Leipzig grollte es nach Auskunft der Polizei dagegen nur, allerdings fiel hier viel Regen. Während sich der Himmel zeitgleich in Dresden verdunkelte, wurde aus Ostsachsen noch ein blauer Himmel gemeldet.

Der Deutsche Wetterdienst hatte in weiten Teilen des Freistaates vor starken Gewittern gewarnt. Es bestehe Gefahr durch Blitzschlag, umstürzende Bäume und herabstürzende Gegenstände. Vereinzelt seien auch rasche Überflutungen, Aquaplaning und Hagelschlag möglich.