Zwickau/Chemnitz - Schwere Gewitter haben am Sonntag in Teilen Sachsens ihre Spuren hinterlassen. Unter anderem seien Bäume umgestürzt oder Straßen von den Regenmassen überflutet gewesen, teilten die örtlichen Polizeidirektionen am Montagmorgen mit. Vor allem im Vogtland und im Erzgebirgskreis sowie rund um Zwickau und Chemnitz gab es einige Schäden. In Mittelsachsen erlitt ein Motorradfahrer wegen Schlamm-Massen schwere Verletzungen.

Im Raum Zwickau ist die Polizei wegen des Unwetters nach eigenen Angaben zu knapp 30 Einsätzen ausgerückt. In Treuen (Vogtlandkreis) fiel demnach ein Schornstein in sich zusammen und beschädigte zwei Autos. Im benachbarten Auerbach stürzte einer Sprecherin zufolge ein Baugerüst an einem Wohnblock ein. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Unwetter führt zu Unfällen

Einem 55-jährigen Mopedfahrer wurde in der Nacht zu Montag Schlamm zum Verhängnis, den der Regen von einem angrenzenden Feld auf die S36 bei Striegistal (Mittelsachsen) gespült hatte. Der Mann bemerkte diesen nicht und stürzte. Beim Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Auf der A4 war die Polizei bei mehreren Unfällen im Einsatz, bei denen sich jedoch niemand verletzte. Insgesamt fünf Pkw kamen am Sonntagabend während des Starkregens an den Anschlussstellen Berbersdorf (Mittelsachsen), Wüstenbrand, Glauchau-Ost, Meerane und Hohenstein-Ernstthal (alle im Landkreis Zwickau) ins Schleudern. Sie krachten in die Leitplanken, in einem Fall kam es zur Kollision mit einem anderen Auto. Bei Wüstenbrand kam zudem ein 19-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter.

In Chemnitz wurde die Leipziger Straße nach heftigen Regenfällen unterspült, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die mehrspurige Straße führt als B95 nach Norden zur Autobahn. Auch in Teilen Thüringens kam es zu Einsätzen wegen umgestürzter Bäume.