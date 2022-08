Schwere Unwetter in Spanien: Kleinkind von Hagelkorn erschlagen

Durch einen schweren Hagelsturm sind im Nordosten Spaniens am Dienstag zahlreiche Menschen verletzt worden. Ein Kleinkind wurde von einem Hagelkorn getroffen und starb später im Krankenhaus.

Ein Mann in La Bisbal D'empordà betrachtet die Schäden, die durch schwere Hagelschauer an seinem Auto entstanden sind.

La Bisbal d’Empordà/DUR – Schwere Unwetter sind am Dienstag über den Nordosten von Spanien hinweggezogen. In der Stadt La Bisbal d’Empordà fielen dabei Hagelkörner mit bis zu elf Zentimeter Durchmesser vom Himmel, berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press.

Während des Sturms wurde ein 20 Monate altes Mädchen von einem Eisbrocken am Kopf getroffen und schwer verletzt. Das Baby sei mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Dort konnten die Ärzte das Leben des Kindes jedoch nicht retten, es starb am Mittwochmorgen.

Además de la muerte de una niña, las bolas de granizo de 10 cm de diámetro caídas en la Bisbal d'Empordà dejan varios heridos, como a un chico al que una piedra le rompió la clavícula. También han llegado a romper cristales de coches y tejados de casas.https://t.co/kqGcVfdkme pic.twitter.com/3bzLEBoBpA — La Vanguardia (@LaVanguardia) August 31, 2022

Laut dem Bürgermeister der Stadt mussten mehr als 20 Menschen medizinisch behandelt werden, zudem verursachte der Hagelsturm schwere Schäden an Autos und Gebäuden. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie die riesigen Hagelkörner wie Golfbälle auf Autos und Straßen prallten. Für Mittwoch wurden weitere Unwetter in der Region erwartet.