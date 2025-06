Erfurt - In Thüringen drohen am Donnerstag Unwetter, orkanartige Böen, Hagel und Gewitter.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab dem Nachmittag bis in den Abend mit starken Gewittern. Vereinzelt seien Unwetter mit orkanartigen Böen von 110 Kilometer pro Stunde, Hagelkörner mit einer Größe von zwei Zentimetern und heftiger Starkregen möglich. Lokal könnten teils bis zu 30 Liter Wasser pro Quadratmeter fallen.

Die Hauptgefahr gehe laut DWD von den Böen aus, die Äste abbrechen und Bäume umstürzen lassen könnten.

Richtung Wochenende entspannt sich das Wetter etwas

Tagsüber sind im Freistaat zunächst viele Wolken am Himmel. Am Vormittag fallen die ersten Schauer. Die Temperaturen klettern auf 27 bis 31 Grad. Nachts gibt es laut DWD zunächst noch einzelne Gewitter und Schauer, die in der zweiten Nachthälfte Richtung Osten abziehen. Es kühlt ab auf 17 bis 15 Grad, im Bergland auf bis zu 13 Grad. Dazu bläst es nur noch schwach bis mäßig.

Am Freitag ist es stark bewölkt bei Höchstwerten um 24 Grad. Zeitweise gibt es schauerartig Regen und Windböen. Beides lässt am Abend nach. In der Nacht zum Samstag bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad.

Am Wochenende zeigt sich der Sommer in Thüringen wieder von seiner angenehmeren Seite: Zwischen einigen Wolken schaut im Freistaat öfter auch die Sonne heraus. Es bleibt trocken. Das Thermometer klettert am Samstag auf 28 bis 30 Grad und am Sonntag auf 29 bis 33 Grad.